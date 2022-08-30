Окупанти в паніці перекидають колони військової техніки з Криму на Херсонщину

Хлань додав, що дуже важливе "коригування" транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег.
Російські окупаційні війська перекидають колони техніки з Криму до тимчасово захопленої Херсонської області. Наші захисники очікують, коли вони з'являться в полі зору HIMARS.
Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, щоб перешкодити перекиданню бойових машин.
"Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонщини. Важливо, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту. І ось ми спостерігаємо - знову чіткі прильоти по Антонівському мосту. А колони нехай тільки з'являться в полі зору і буде окупантам ще одна Брилівка", – зазначив він.
У коментарі "24 каналу" Хлань додав, що дуже важливе "коригування" транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег.
Що відбувається в Херсоні
29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, була знищена частина, яку використовували військові РФ.
Багато Telegram-каналів повідомили, що було пряме попадання в будівлю, в якій перебували окупанти.
Пізніше радник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента Віктор Андрусів повідомив, що розпочався важливий тиждень для ЗСУ. За його словами, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном.
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