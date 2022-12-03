Окупанти вичікують: експерт назвав 3 причини, чому РФ досі не влаштувала ракетний удар по Україні

РФ відтягує ракетний удар по Україні / Колаж фото сайт Кремля, УНІАН

Росія відтягує масований ракетний удар по Україні. Після останнього обстрілу 23 лютого пролунало вже багато заяв з попередженнями. Росіяни не поспішають, бо намагаються знайти слабкі місця української системи ППО. Про це заявив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, повідомляє 24 канал.

Експерт не виключає, що окупанти зараз просто тероризують українців, підіймаючи у повітря ворожі літаки. Вони хочуть, щоб народ просто боявся.

Ще однією версією відтягування ракетних ударів Ступак називає аналіз соцмереж, де українці публікують фото та відео з наслідками "прильотів".

"Для росіян це дуже важливо, щоб проаналізувати, наскільки ефективні були їхні удари, затвердити перелік наступних цілей для влучань їхніх ракет", – зазначив Ступак.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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