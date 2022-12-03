Чекають морозів: Подоляк розповів, коли Росія завдасть нового ракетного удару по Україні

Подоляк розповів, коли Росія завдасть нового ракетного удару по Україні / УНІАН

Росія може нанести новий масований ракетний удар по Україні, коли настануть сильні морози.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася, вони чекають збільшення морозів, глибини морозів. Грубо кажучи, щоб температура вночі просідала до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найчутливішого удару по Україні. Тобто, грубо кажучи, вони відкрито чекають можливості максимально жорстко заморозити, тому що основний удар в такому випадку доводиться навіть не на енергетику, як таку, а через енергетику на опалення", - сказав Подоляк.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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