Чекають морозів: Подоляк розповів, коли Росія завдасть нового ракетного удару по Україні

Тактика Росії трохи змінилася, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Росія може нанести новий масований ракетний удар по Україні, коли настануть сильні морози.
Таку думку висловив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.
"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася, вони чекають збільшення морозів, глибини морозів. Грубо кажучи, щоб температура вночі просідала до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найчутливішого удару по Україні. Тобто, грубо кажучи, вони відкрито чекають можливості максимально жорстко заморозити, тому що основний удар в такому випадку доводиться навіть не на енергетику, як таку, а через енергетику на опалення", - сказав Подоляк.
Загроза нового ракетного удару з боку РФ
Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.
Лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.
Начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.
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