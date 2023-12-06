Під Бахмутом ЗСУ прорвались та захопили позиції окупантів: в ISW розкрили деталі

Військовий оглядач заявив, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції.

https://glavred.net/ukraine/pid-bahmutom-zsu-prorvalis-ta-zahopili-poziciji-okupantiv-v-isw-rozkrili-detali-10522654.html Посилання скопійоване

ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Збройні сили України здійснили контратаку поблизу Богданівки на Бахмутському напрямку і захопили нові позиції.

Американські фахівці ISW з посиланням на Генштаб інформують, що українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута. Крім того, один український військовий оглядач заявив, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку ВДВ РФ.

Також зазначається, що 5 грудня російські війська продовжили локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 11 штурмів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

відео дня

Український командир, який діє в районі Бахмута, заявив, що артилерійські підрозділи ЗСУ та оператори безпілотників знищують приблизно 80 відсотків російської техніки під час російських штурмів.

Він додав, що російські війська зосереджені на відбитті раніше втрачених позицій під Бахмутом і використовують штурмові загони "Шторм-Z" для сильного лобового удару, а більш професійні підрозділи, насамперед ВДВ і чеченські елементи, для пошуку прогалин в українській обороні.

Ситуація на Бахмутському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів під Бахмутом. Зараз окупанти намагається атакувати позиції ЗСУ на північному фланзі та посунути підрозділи Сил оборони в районі Кліщіївки.

Під Бахмутом Росія тисне на ЗСУ піхотою, бронетехніку "відклала на потім". Російські окупанти зменшили використання бронетехніки для штурмів на Бахмутському напрямку і кидають у бій піхоту.

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ під Бахмутом. Відомо, що російські окупанти під Бахмутом хочуть скувати українських військових, щоб їх не перекинули на Авдіївський напрямок.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.