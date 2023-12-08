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Окупанти просунулися біля Авдіївки та Бахмута: в ISW розкрили деталі

Анна Ярославська
8 грудня 2023, 07:22
Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.
Окупанти просунулися біля Авдіївки та Бахмута: в ISW розкрили деталі
Українські війська відбили російські атаки біля низки населених пунктів / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада , 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Російські окупанти незначно просунулися під Авдіївкою, а також захопили українські позиції під час раптового штурму поблизу Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Авдіївки, передає Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери також стверджували 6 і 7 грудня, що російські війська просунулися поблизу Степового, на схід від Авдіївки, і в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

відео дня

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки та поблизу Степового, Авдіївки, Північного, Тоненького та Первомайського.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували поблизу Новокалинового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Карти боїв біля Авдіївки
Карти боїв біля Авдіївки / understandingwar.org

Крім цього, російські війська 7 грудня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили захопили позиції під час раптового штурму поблизу Бахмута 6 грудня.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували з Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і біля Берховського водосховища (2 км на північний захід від Бахмута).

Карти боїв біля Бахмута
Карти боїв біля Бахмута / understandingwar.org

7 грудня українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом, але не просунулися. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українську атаку біля Кліщіївки.

Бої за Авдіївку

Впродовж двох місяців російські окупанти ведуть активні дії для оточення Авдіївки в Донецькій області. У цей період вони втратили понад 15 тисяч своїх військових у боях поблизу цього міста.

Також окупанти готуються до четвертої хвилі наступу на Авдіївку. Окупанти активно проводять штурмові операції по всьому фронту.

Захоплення Авдіївки для росіян не є стратегічно важливим. Російський президент віддав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня. Однак це рішення має політичний контекст. Володимир Путін виставив такий термін для того, щоб використовувати цей успіх під час промови за 90 днів до оголошених президентських виборів в Росії. Про це майор заявив запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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