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У Росії хочуть робити генералами окупантів, які повернулися з війни в Україні - розвідка Британії

Юлія Закрепа
7 грудня 2023, 14:39
Від 1 грудня 2023 року в Російській академії Генерального штабу розпочався новий набір російських офіцерів.
У Росії хочуть робити генералами окупантів, які повернулися з війни в Україні - розвідка Британії
У Росії хочуть зробити окупантів генералами / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Розвідка Міноборони Британії російській армії з'явилася значна кількість офіцерів, які здобули бойовий досвід на війні з Україною. З них готуватимуть майбутніх генералів.

Пресслужба розвідки у Twitter повідомила, що від 1 грудня 2023 року в Російській академії Генерального штабу розпочався новий набір російських офіцерів. У міноборони Росії заявили, що понад 60% з них мають бойовий досвід. Найімовірніше, йдеться про досвід війни в Україні.

За даними британської розвідки, люди які навчаються в академії зазвичай мають ранг між майором і генерал-майором (що еквівалентно генералу з однією зіркою в системі НАТО) і виділяються як такі, що мають потенціал для вищого командування.

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Хоча значну частину деяких фахівців, як-от пілотів, було задіяно в операціях у Сирії, війна в Україні означає, що бойовий досвід тепер більш поширений серед російських офіцерів середньої ланки.

"Найближчими роками це покоління, ймовірно, вплине на майбутній напрямок російської армії і на те, чи застосовуватимуть вона уроки, зроблені з війни в Україні", - кажуть у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що окупанти РФ відкрили два напрямки для штурму Авдіївки. Російські загарбники останні два тижні проводять штурми конкретно за цими напрямками, сказав голова місцевої військової адміністрації Авдіївки.

Окупанти тиснуть на лівобережжя Херсонщини. Російські війська намагаються атакувати позиції наших військових на лівому березі Херсонщини. Збройні сили України утримують свої позиції.

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війна в Україні російські солдати
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