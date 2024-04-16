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Літній наступ РФ в Україні: полковник ЗСУ назвав міста, які є під загрозою

Юрій Берендій
16 квітня 2024, 23:07
Військовий експерт зазначає, що наступ російських окупантів на Покровськ може створити серйозну загрозу для Вугледарського виступу.
Літній наступ РФ в Україні: полковник ЗСУ назвав міста, які є під загрозою
Полковник ЗСУ назвав напрямки російського наступу влітку / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

В ході літнього наступу російська окупаційна армія намагатиметься розгорнути дії на двох основних напрямках у Донецькій області: на Костянтинівку — Краматорськ та на Покровськ. Про це заявив в ефірі телеканалу FREEDOM військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

За його словами, окупація Часого Яру на Донеччині розглядається росіянами як важливий крок для подальшого просування до Констянтинівки та Краматорська.

"І потім вони збираються продовжувати активні бойові дії саме проти напряму Костянтинівка — Краматорськ, бо це — комунікація, яка дозволяє забезпечувати наші війська. І удар у фланг цієї комунікації, руйнування рокадного напрямку може створити серйозні оперативні труднощі для наших військ, що обороняються на півдні", — коментує Грабський.

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Експерт вказує на те, що наступ на Покровськ створить загрозу для Вугледарського виступу, який має велике значення для України.

Грабський підкреслив, що успішність дій Росії та української оборони залежить від багатьох факторів. Проте цілі противника зрозумілі.

Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються захопити Часів Яр, вважаючи цю операцію на Бахмутському напрямку ключовим кроком для підготовки до літнього наступу, повідомив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

Захоплення Часового Яру російськими силами спростить їм подальшу окупацію Донецької області, йдеться в матеріалі Politico.

Після втрат деяких позицій на Часоярівському напрямку 67-а окрема механізована бригада "Добровольчого українського корпусу" реорганізовується: штурмовий батальйон корпусу перетворюється на окрему військову штурмову частину.

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війна в Україні Часів Яр
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