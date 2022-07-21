"Жест доброї волі": у Зеленського запропонували росіянам піти з Херсона

Подоляк / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Росіяни можуть добровільно покинути Херсон, поки є така можливість.

"Актуальний на зараз "жест доброї волі" - Антонівський міст. Жест, що говорить: російським військам пора добровільно покинути Херсон. Інакше - постійні "хлопки", нічні страхи, панічні атаки і, як наслідок, "HIMARS-енурез", - написав радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Подоляк зазначив, що коло можливостей стає вже, як і гучність стрільби артилерії ЗСУ.

Також Подоляк додав фото обстріляного Антонівського мосту.

Антонівський міст / Михайло Подоляк

Удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.

Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.

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