Війна затягнеться на 10-15 років, якщо Україна найближчим часом не поверне Херсон – політолог

Війна може затягнутися на 15 років – політолог/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Питання тривалості війни в Україні залежатиме від того, чи вдасться ЗСУ найближчим часом звільнити Херсон. Якщо вийде це зробити, то війна закінчиться.

Таку думку висловив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв’ю Главреду. За його словами, звільнення Херсона фактично дозволило б вирівняти ситуацію.

"Все залежить від того, чи буде здійснено звільнення Херсона і вихід на Кримський півострів. Якщо Україна це завдання вирішує, тоді військові дії однозначно будуть припинені. Тому що фактично буде вирівняна ситуація – вона повернеться майже до статус-кво до 24 лютого", – зазначає він.

Проте якщо Україні не вдасться повернути Херсон та область до вересня, то Росія створить на базі окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей так званий Таврійський край. Якщо це станеться, військові дії затягнуться на 10-15 років, зазначає політолог.

"Тому що далі буде ситуація, якщо вони там вкорінюються, як з Донбасом. 8 років вкорінювалися, переробили Крим, побудували міст, там створили відповідні місцеві підрозділи, виросли нові "дерев'яні солдати Путіна" і вони пішли, як м'ясо, в атаку з сирійськими м'ясниками – генерал-полковниками", – зазначає експерт.

У разі ситуації, коли Росії вдасться закріпитися на нині окупованих українських територіях, країна-агресорка на цьому не зупиниться й рушить далі. Вона спробує захопити Харків, Миколаїв, а потім й Одесу, щоб з'єднатися з Придністров'ям.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що наступ російських окупантів на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська і штурм на північ від Харкова були абсолютно безуспішними.

Нагадаємо, російські загарбники визнали, що у ніч на 13 липня ЗСУ зруйнували їхню військову частину протиповітряної оборони. За їхніми словами, обстріл був масованим, кілька ракет досягнули цілі.

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