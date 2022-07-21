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Якщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або зламається оборона РФ, або почнеться контрнаступ – Жданов

21 липня 2022, 05:00

Армія Росії вже розривається між Херсоном та Донбасом, додаткових резервів у неї немає, сказав Олег Жданов.

Жданов ВСУ Херсон
У ЗСУ може з'явитися можливість відрізати Правобережне угруповання військ РФ-Жданов / Колаж Генштаб ЗСУ, Главред, Суспільне

Звільнення захопленого військами РФ Херсона може призвести до переламного моменту у війні. Тоді або впаде вся оборона окупантів, або розпочнеться контрнаступ ЗСУ. Росіяни вже розриваються між Донбасом та Херсоном, тому що у них немає додаткових резервів. На Херсонщині для української армії складаються оптимальні умови. Може з'явитися можливість відрізати правобережне угруповання ворога і поступово його витісняти. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук на 1+1 у середу, 20 липня, він розповів про те, що ситуація у Херсоні може призвести до переломного моменту. Якщо ЗСУ вдасться досягти успіху на цьому напрямку, буде ліквідовано правобережне угруповання окупаційної армії РФ. Ситуація призведе до емоційної перемоги Києва над Москвою. Росіяни вже зараз стикаються з проблемами і не знають, куди кидати війська – на Донбас чи на Херсон.

читайте такожНа Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контрнаступу ЗСУ – Арестович"Херсон може бути або тригером для того, щоб посипалася вся оборона РФ, або це буде перший етап початку контрнаступальної операції наших військ. Чому? Тому що ліквідація правобережного угруповання російських військ - це буде емоційно-військова перемога України над Російською Федерацією. До речі, Росія сьогодні розривається між двома напрямками: Донбасом та Херсоном. Вони не знають, куди кидати війська, а додаткових сил у них на сьогодні немає", - пояснив ситуацію Жданов.

За його словами, для сил оборони України у Херсонській області складаються дуже цікаві умови. Може з'явитися шанс відрізати Правобережне угруповання військ Росії, після чого поступово його "знекровлювати" і витісняти.

"Але далі буде такий великий рубіж, як річка Дніпро, оскільки їм відрізається південна Україна, яку, якщо звільняти, то потрібно буде заходити тільки з півночі. Форсувати Дніпро для нас буде дуже проблематично. Хоча все залежатиме від того, як буде відступати російська армія", - підкреслив Олег Жданов.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсонській області

Армія України у вівторок, 19 липня, завдала артилерійських ударів по укріпрайону військ Росії біля Антонівського мосту у окупованому Херсоні. Стався сильний вибух. За словами радника керівника Херсонської ОВА Сергія Хланя, вдарили точково по позиціях російських загарбників.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що Антонівський міст пошкоджено. Втім, естакаду повністю не вивели з ладу, вона придатна для подальшої експлуатації.

Представниця сил оборони України Південь Наталія Гуменюк розповіла, що війська України проводять наступальну операцію на Херсонському напрямку. Заходи йдуть успішно, ЗСУ збираються здивувати ворога своєю тактикою і стратегією. Гучних заяв з приводу планів і дій не робитимуть.

20 липня ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по позиціях військ Росії у Херсоні біля Антонівського мосту. Над естакадою було помічено стовп диму. Російські окупанти вирішили закрити міст для руху.

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона війська Росії Херсонська область Олег Жданов
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