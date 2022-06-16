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ЗСУ виженуть армію РФ за Керченський міст: генерал пояснив, у чому складність визволення Херсонщини

16 червня 2022, 01:33

За словами генерала, якщо армія України матиме достатньо зброї і почне сильніше давати відсіч, окупанти зупиняться аж за Керченським мостом.

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Генерал Марченко пояснив, у чому складність визволення Херсонщини/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Російські загарбники трохи зміцнилися у Херсонській області, поки Україна втратила частину оперативного часу. Проте, якби Збройні сили України мали достатньо озброєння, то окупантів уже давно вигнали б з територій, які їм вдалося тимчасово зайняти.

Про це розповів генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною міста Миколаїв, в інтерв'ю "Крим.Реалії". За його словами, українські військові, не дивлячись на втрату частини оперативного часу та інші складнощі, готові і мають намір відбивати Херсонщину та інші тимчасово окуповані Росією території.

Він зазначив, що у Херсонській області окупанти регулярно ведуть обстріли по певних точках – таким чином вони намагаються знизити моральний дух у місцевого населення.

"Ми трошки втратили оперативний дуже важливий час і дали їм можливість трохи зміцнитися. Там зараз дуже добре налаштована робота окремих підрозділів, які монотонно, щодня б'ють по важливих точках, тим самим деморалізують людей", – каже генерал ЗСУ.

Зараз Україні все ще не вистачає військової техніки, озброєння, артилерії, ППО і підтримки з повітря, зазначає Марченко.

"Скажу як є: якби у нас було достатньо сил і коштів, яких у нас, на жаль, не вистачає – це техніка, озброєння, артилерія, ППО, підтримка з повітря. Якби ми розігналися, повірте, що вони зупинилися б вже за Керченським мостом", – наголосив генерал.

читайте такожНа Заході назвали 3 сценарії подальшого розвитку війни в Україні – CNNЗа його словами, окупанти, незважаючи на їхнє часткове зміцнення на Херсонщині, насправді дуже бояться ЗСУ. Марченко впевнений, що коли українські військові підуть у масований контрнаступ, то російські загарбники почнуть боягузливо розбігатися.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Раніше екскомандувач силами Альянсу в Європі Уеслі Кларк заявив, що НАТО має прямо втрутитися у війну в Україні, інакше її не завершити. Він наголосив, що Альянс повинен робити висновки з минулого.

Також раніше повідомлялося, що РФ за перші 100 днів війни уже витратила більшу частину свого військового потенціалу. Щоб хоч якось поповнити свої ресурси, російському диктатору Володимиру Путіну можливо доведеться брати "паузу" у війні принаймні на декілька місяців. Також в РФ можлива загальна мобілізація, хоча Путін тривалий час її уникав.

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