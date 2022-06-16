ЗСУ виженуть армію РФ за Керченський міст: генерал пояснив, у чому складність визволення Херсонщини

Генерал Марченко пояснив, у чому складність визволення Херсонщини/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Російські загарбники трохи зміцнилися у Херсонській області, поки Україна втратила частину оперативного часу. Проте, якби Збройні сили України мали достатньо озброєння, то окупантів уже давно вигнали б з територій, які їм вдалося тимчасово зайняти.

Про це розповів генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною міста Миколаїв, в інтерв'ю "Крим.Реалії". За його словами, українські військові, не дивлячись на втрату частини оперативного часу та інші складнощі, готові і мають намір відбивати Херсонщину та інші тимчасово окуповані Росією території.

Він зазначив, що у Херсонській області окупанти регулярно ведуть обстріли по певних точках – таким чином вони намагаються знизити моральний дух у місцевого населення.

"Ми трошки втратили оперативний дуже важливий час і дали їм можливість трохи зміцнитися. Там зараз дуже добре налаштована робота окремих підрозділів, які монотонно, щодня б'ють по важливих точках, тим самим деморалізують людей", – каже генерал ЗСУ.

Зараз Україні все ще не вистачає військової техніки, озброєння, артилерії, ППО і підтримки з повітря, зазначає Марченко.

"Скажу як є: якби у нас було достатньо сил і коштів, яких у нас, на жаль, не вистачає – це техніка, озброєння, артилерія, ППО, підтримка з повітря. Якби ми розігналися, повірте, що вони зупинилися б вже за Керченським мостом", – наголосив генерал.

читайте такожНа Заході назвали 3 сценарії подальшого розвитку війни в Україні – CNNЗа його словами, окупанти, незважаючи на їхнє часткове зміцнення на Херсонщині, насправді дуже бояться ЗСУ. Марченко впевнений, що коли українські військові підуть у масований контрнаступ, то російські загарбники почнуть боягузливо розбігатися.

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