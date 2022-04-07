Близько 60 псковських десантників відмовилися їхати на війну в Україну - ЗМІ

Після перших днів повномасштабної війни Росії проти України десантників вивели спочатку на територію Білорусі, а потім повернули в місце дислокації у Псков.
У лавах російських окупантів зростає кількість тих, хто відмовляється воювати проти України. Зокрема, не захотіли їхати на війну близько 60 військовослужбовців із Пскова.
Про це повідомляє Псковська губернія у Telegram-каналі з посиланням на джерела.
Після перших днів повномасштабної війни їх вивели спочатку на територію Білорусі, а потім повернули в місце дислокації у Псков.
За даними місцевих ресурсів, більшу частину з цих десантників вирішили звільнити. Деяким з них навіть погрожують кримінальними справами. Також повідомляється, що в Псков прибуло керівництво Міноборони РФ.
Як повідомляв Главред, представники поліцейського спецзагону ОМОН з Республіки Хакасія відмовилися брати участь у війні проти України.
Крім того, близько 300 військових з окупованою Росією Південної Осетії відмовилися воювати разом з російською армією проти України. Вони подумали, що їх кинули на війну вмирати, склали зброю та повернулися додому, імовірно, автостопом. Інформація підтверджується колишнім керівництвом так званої "республіки".
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