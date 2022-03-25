"Прекрасні новини": у Мелітополі 70 окупантів відмовилися воювати проти України

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022 / Reuters

24 березня 70 перебувають у Мелітополі російських військових влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва.

Про це заявили у Запорізькій ОВА з посиланням на прессекретаря поклику, полковника ЗСУ Івана Ареф'єва.

"Є дві прекрасні новини від вищого штабу Сил оборони України. 24 березня надійшла інформація про те, що в дислокуються в Мелітополі підрозділах окупаційних військ РФ 70 російських військовослужбовців влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва і брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя. Радимо окупантам: задайтеся в полон, отримаєте шанс залишитися в живих".

Крім цього, за його словами, при звільненні населеного пункту Малинівка захисники Запорізької області поповнили свій парк військової техніки російським танком Т-72Б3.

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