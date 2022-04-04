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Командири рашистів - в шоці: загін ОМОНу з Хакасії відмовився воювати в Україні

4 квітня 2022, 16:58

Відмовників терміново вивезли з прикордонного табору і "повернули назад в Хакасію".

Росія, Омон
/ УНІАН

Представники поліцейського спецзагону ОМОН з Республіки Хакасія відмовилися брати участь у війні проти України.

Як пише видання Новий фокус, 11 бійців ОМОНу з Хакасії відмовилися брати участь у "спецоперації" в Україні.

Відзначається, що відмовників вивезли з прикордонного табору і "повернули назад в Хакасію".

"Поліцейські спецназівці з Хакасії не просто відмовилися брати участь в ... "спецоперації", але висловили все, що думають в очі якомусь високопоставленому генералу Росгвардії. Настрої серед бійців настільки, м'яко кажучи, насторожили і налякали ймовірним наслідками великих командирів, особливо після демаршу 12 бійців Краснодарського ОМОН", — розповіло видання.

Співрозмовники видання стверджують, що на початку 2022 року бійцям ОМОНу оголосили про початок навчань на заході Росії і в Білорусі. "Спецназівці, за їхніми словами, спочатку не помітили підступу, але їх трохи збентежило, що наказали взяти з собою необхідну для придушення масових заворушень амуніцію: щити, кийки, захисні щитки та інше", — зазначає видання.

читайте також"Труси, зрадники": зведений загін ОМОНу з РФ відмовився воювати в УкраїніПізніше, наприкінці лютого, вони перетнули кордон України у спільній колоні зі співробітниками з інших регіонів. Журнал стверджує, що вони йшли без прикриття з повітря і важкої техніки. Після цього силовики, що залишилися в польовому таборі в Білорусі або повернулися туди, нібито стали відмовлятися від відправки в Україну.

"Сьогодні бійців ОМОН Росгвардіі по Хакасії намагаються звільнити зі служби з негативних мотивів і обґрунтовують тим, що поліцейські зобов'язані виконати наказ, а вже потім оскаржити його законність. Але спецназівці категорично не згодні з подібного роду мотивуванням", - пише видання.

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Що відомо про відмовників

У статті з посиланням на джерела згадується ще один схожий випадок — нібито командир ОМОНу з Новочеркаська відмовився вести свій загін "на забій" в Україну. Зараз він, як стверджується, перебуває під слідством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Краснодарі 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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ОМОН Хакасия війна Росії та України
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