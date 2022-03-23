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"Нас намагаються втягнути у війну": у Білорусі відмовилися воювати в Україні

23 березня 2022, 14:35

Вольфович заявив, що Білорусь ніколи не переслідувала агресивних цілей.

Військова техніка, Білорусь
Військова техніка в Білорусі / Reuters

Збройні сили Білорусі не мають наміру приєднуватися до російського вторгнення в Україну.

Про це заявив Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

"Сьогодні Збройні сили, сили і засоби військової організації держави готові захистити країну, але тільки на території своєї країни. Про це говорив президент, і я вам офіційно заявляю. Ми не допустимо розв'язання і втягування нас в якісь військові конфлікти, але свою країну, свою територію ми будемо захищати. Ми готові її захищати", - сказав держсекретар Радбезу, пише Інтерфакс.

Він заявив, що шкодують про те, що війська Росії напали на Україну.

"Ми дуже не хочемо і шкодуємо про те, що відбувається сьогодні на території нашої сусідської, братньої країни - України. Ми не маємо права цього допустити. Сьогодні для цього робиться все. Нас намагаються втягнути, намагаються втягнути нашу країну в ці військові дії. Білорусь ніколи не переслідувала агресивних цілей. Завжди була майданчиком миру і добра", - заявив Вольфович.

Також Вольфович назвав фейками інформацію про масовий призов до армії та участь Збройних сил Білорусі в бойових діях на території України.

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Плани Білорусі щодо військового вторгнення в Україну

У Генштабі Збройних сил 20 березня розповіли про те, що військове командування виявило ознаки підготовки армії Білорусі до вторгнення в Україну. За даними українських військових, більшість білорусів проти війни з українцями, тому якщо Лукашенко піде на такий сценарій, він допустить фатальну помилку.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що сценарію військового вторгнення Білорусі в Україну виключати не можна. На його думку, Путін наполягає на війні Лукашенка з Україною, проте самопроголошений президент Республіки воювати поки не готовий.

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