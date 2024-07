Окупанти заметушилися на Торецькому напрямку: в ISW сказали, в чому небезпека

Взаємозв’язок між поточними наступальними операціями Росії на напрямках Часів Яр, Торецьк і Авдіївка вказує на те, що Москва може використати поточний тиск на Торецьк для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки. Про це повідомляється в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що російські підготовчі заходи, які можуть підтримувати відразу кілька планів, свідчать про більш розвинений рівень оперативного планування та передбачення, ніж раніше. Але здатність досягти результатів буде обмежена загальним низьким тактичним потенціалом російських сил, які зараз воюють у цих районах.

Наголошується, що якщо війська країни-агресорки Росії зможуть розвинути більший виступ у загальному районі Шуми-Південне-Північне-Торецьк, тоді вони зможуть більш достовірно загрожувати Часовому Яру з півдня, доповнюючи триваючі наступальні зусилля на північ від Часового Яру поблизу Калинівки.

Експерти ISW припускають, що російське командування, можливо, вирішило посилити наступальні операції під Торецьком у середині червня саме тому, що цей район пропонує російським військам гнучкий пункт відправлення, з якого вони можуть атакувати на північ у напрямку Часового Яру або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут атаки російське командування вважає найбільш перспективним.

"Основна концентрація російських сил у районі Торецька сформована з менш якісних сил бойовиків "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і територіальних військ, яким, ймовірно, буде важко правильно виконувати атаки, особливо враховуючи, що Україна отримає додаткову військову допомогу протягом найближчих тижнів і місяців", - підсумували аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.