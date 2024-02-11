Окупанти запустили ІПСО про Сирського: шукають його родичів у Росії

Російські пропагандисти намагаються дискредитувати нового українського Головкома.

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Сирський відтепер командує українською армією / Колаж Главреда, Фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Facebook/UALandForces

Російські пропагандисти запустили інформаційну кампанію проти нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, роблячи ставку на його російському походженні і сподіваючись підірвати до генерала довіру з боку українців.

Як зауважує керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, ворог намагається навʼязати Сирському образ "радянської та російської" людини.

Для цього росіяни шукають його родичів у Росії, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом.

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Головна мета цієї кампанії - дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ, йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Експерти нагадують, що Сирський тривалий час був частиною команди Залужного. Генерал командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини.

Звільнення Залужного і призначення Сирського

8 лютого президент Володимир Зеленський зняв Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ . Замість нього бойовими діями тепер керуватиме генерал Олександр Сирський, який до того командував Східним угрупованням ЗСУ.

Згодом Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським із вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

Щонайменше з кінця січня у ЗМІ ходили чутки про підготовку відставки Залужного, але Зеленський нібито зволікав із рішенням.

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