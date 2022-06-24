Окупанти готуються до нового наступу на Ізюм - Генштаб

Російські війська обстріляли з артилерії низку населених пунктів у Харківській області.
Росіяни готуються до нового наступу в напрямку Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ. Вони хочуть поліпшити своє тактичне становище, намагаючись штурмувати населені пункти поблизу кордону. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
24 червня окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.
"На харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ і північний схід від міста Харків. У той же час ворог намагається вести штурмові дії з метою поліпшення тактичного становища своїх підрозділів", — йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що російські окупанти прагнуть оточити підрозділи Збройних сил України в районі Лисичанська. В результаті ударів по Лисичанську і навколишніх селах було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем знаходяться і такі населені пункти, як Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора.
Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив про те, що українські військові вночі 24 червня покинули частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.
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