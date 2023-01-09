Прямо зараз Росія почала масштабний штурм Соледара - Маляр

Зараз окупанти задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з кращих резервів "вагнерівців".

Ана Маляр, російські окупанти / Міноборони України, Міноборони РФ

На Донеччині російські війська розпочали потужний штурм Соледара.

Як повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram, штурм розпочався після того, як окупантам не вдалося окупувати місто.

"Після невдалої спроби захопити Соледар і відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і почав потужний штурм", - розповіла Маляр.

За її словами, зараз окупанти задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з кращих резервів "вагнерівців".

"Ворог наступає буквально по трупах своїх солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню і міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо захищають кожен метр рідної землі. Жорстокі бої тривають прямо в ці хвилини", - додала заступник міністра оборони.

Бої за Соледар і Бахмут

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 7 січня заявив, що Соледар знаходиться під контролем України. Українські війська відбивають атаки російських окупантів.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про важкі бої навколо міста.

Російські пропагандисти заявляли про нібито взяття під контроль Соледара, проте у військах України таку інформацію спростовували.

Президент Володимир Зеленський 8 січня сказав, що на Бахмутському і Соледарському напрямку Донецької області йдуть найважчі бої. У райони приїжджав командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський і нагородив українських військових. Вжито необхідних заходів щодо зміцнення оборони.

Читайте також: