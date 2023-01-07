Потужна "бавовна" в Криму: в Мережі повідомляють про вибухи в Джанкої

Вибухи пройшли в той момент, коли на півострові звучала тривога.

У Криму сталася" бавовна " / колаж фото pixabay, скріншот з відео

В анексованому Криму сталися потужні вибухи. Увечері 7 січня їх почули жителі Джанкоя. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Відзначається, що вибухи пролунали в той момент, коли на півострові була оголошена повітряна тривога.

"Джанкой, Крим - чути вибухи. 22: 38 Повітряна тривога в Криму", – йдеться в повідомленні.

Це підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. Однак варто відзначити, що окупанти поки нічого не пояснили і не висунули свою версію "бавовни".

Звільнення Криму

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк розповів, що Росія стягує на північ Криму нові військові підрозділи. Загарбники розуміють, що їм потрібно готуватися до контрнаступу ЗСУ, тому всюди розміщують захисні споруди.

Тим часом росіяни панікують через потужну "бавовну" в Криму. Пізно ввечері 4 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Подія сталася в районі мису Фіолент.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан зазначає, що Сили оборони України вже готові просуватися в бік Азовського моря і перерізати так званий "сухопутний коридор" до Криму. Але немає сенсу наступати, доки не промерзне ґрунт. Є проблеми і з озброєнням. Як тільки ЗСУ отримають потрібну зброю, почнеться рух до Азовського моря. Операція зі звільнення Криму очікується після лютого-початку березня.

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