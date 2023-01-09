"Хочуть закидати трупами": Єрмак розповів про важку ситуацію в Соледарі та Бахмуті

Андрій Єрмак зазначив, що Соледар, Бахмут і Схід зараз тримаються, але бої йдуть важкі.

Андрій Єрмак / Офіс президента, Міоборони РФ соцмережі

Росія кидає неймовірну кількість своїх солдатів на східну ділянку фронту. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, так окупанти хочуть виправдати мобілізацію, оголошену диктатором Володимиром Путіним наприкінці вересня 2022 року. Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Стратегія ворога на сході цілком зрозуміла. Вони намагаються закидати наші сили трупами заради примарної мети здобути хоч якусь перемогу, щоб виправдати вже проведену мобілізацію. Але у них не виходить – подвиг наших воїнів титанічний", - написав Єрмак у Telegram.

Єрмак також зазначив, що Соледар, Бахмут і Схід зараз тримаються.

"А тіла російських зеків замерзають в полях", - зазначив він.

Бої за Соледар і Бахмут

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 7 січня заявив, що Соледар знаходиться під контролем України. Українські війська відбивають атаки російських окупантів.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про важкі бої навколо міста.

Російські пропагандисти заявляли про нібито взяття під контроль Соледара, проте у військах України таку інформацію спростовували.

Президент Володимир Зеленський 8 січня сказав, що на Бахмутському і Соледарському напрямку Донецької області йдуть найважчі бої. У райони приїжджав командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський і нагородив українських військових. Вжито необхідних заходів щодо зміцнення оборони.

Читайте також: