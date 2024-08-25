Загроза оточення: офіцер ЗСУ назвав основні причини відступу в районі Покровська

Офіцер ЗСУ наголошує, що українські військові здійснюють тактичні відступи на Покровському напрямку з метою збереження життя особового складу.

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Офіцер назвав основні причини відступу ЗСУ на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Російські окупанти активно тиснуть на позиції українських захисників на Покровському напрямку. Сили оборони намагаються не допустити подальшого просування ворога, однак, іноді змушені відступати, щоб не потрапити в оперативне оточення. Про це в інтерв'ю Radio NV розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький.

За його словами, що відступ на полі бою не завжди є поразкою, а може бути тактичним ходом.

"Треба відвести війська або потрапити в оперативне оточення, або, скажімо, тактичне оточення, або зберегти життя особового складу. Тому це також один із видів бою", - зазначив він. відео дня

Офіцер підкреслив, що російські війська вже кілька тижнів здійснюють постійний тиск на українські позиції. Крім того, запеклі бої на Покровському напрямку тривають з квітня.

"Після Авдіївки [росіяни - ред.] трошки перепочили. У них була спроба на плечах, як кажуть, піти далі після Авдіївки, але їх зупинили. Потім вони перегруповувалися, накопичували сили, і вже з квітня більш активно почали вести ці штурмові дії", - вказує він.

Військовий наголошує, що Сили оборони докладають зусиль, щоб не допустити просування ворога.

Цехоцький зазначає, що українські військові намагаються знищувати живу силу та техніку противника ще на підходах до позицій ЗСУ.

"Тільки зранку на одній з позицій було п’ять спроб штурму. П’ять спроб прорвати нашу оборону на одній з позицій саме на цьому напрямку", - резюмував він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися в районі Торецька, що підтверджують геолокаційні кадри від 21 серпня, які показують рух окупантів до східних околиць міста. Війська РФ також просунулися поблизу Покровська, зокрема, до східної Карлівки та на північний схід від Миколаївки, що підтверджують кадри від 23 серпня.

Співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий зазначив, що ситуація на Донецькому напрямку погіршується, зокрема через спроби росіян захопити ключову висоту біля Покровська.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Дмитро Кожубенко додав, що окупація Покровська означатиме втрату важливого логістичного маршруту для забезпечення Лимано-Бахмутського напрямку.

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