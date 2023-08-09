Окупанти висаджувалися на херсонський берег, але згоріли на Дніпрі

Захисники вгатили по човну росіян, коли ті пливли у бік берега.

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Росія зазнає великих втрат у боях з ЗСУ / Колаж Главред. Фото: скріншоти

Російські окупанти спробували висадитися на березі в Херсонській області, але спіймали гаряче "вітання" від захисників.

Відео потужного удару по росіянах з'явилося у Telegram спільноти активіста Сергія Стерненка "Ескадрон". Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, ідеться про невдалу спробу вилазки ворога на Дніпрі.

На кадрах видно, як противник намагався переплести велику воду човном. Весь цей час за ворогом стежив дрон ЗСУ.

відео дня

Українські війська дочекалися зручного моменту і вдарили по плавзасобу. У результаті вибуху вогнем знешкоджено весь екіпаж просто на Дніпрі.

Дивіться на відео приліт по окупантах у Дніпрі:

Війна в Україні

Триває російсько-українська війна. За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, наразі ворог визначився з пріоритетним для наступу напрямком - Куп'янським.

Водночас РФ у районі Новосельського спробувала розсікти з угрупування захисників ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону, але безуспішно.

А ось на Таврійському напрямку, за останніми даними, втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

Окремо підтверджено приліт по росіянах у Новій Каховці. Там "бавовна" знищила пункт управління загарбників.

Висадку і нібито прорив ЗСУ на Херсонщині, на що раніше скаржилися російські "воєнкори", у Генштабі спростували.

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