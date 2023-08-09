У Генштабі спростували інформацію про рейд та прорив ЗСУ на Херсонщині

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про рейд на Херсонщині.

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У ЗСУ спростували інформацію про рейд на Херсонщині / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот: відео

У Генеральному штабі ЗСУ не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони Збройними силами України на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Збройні сили й Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз. Ми просимо і звертаємося до всіх вже вкотре довіряти тільки офіційним джерелам", - про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Раніше в ISW повідомили, що ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Херсонщини та прорвали оборону вглиб на 800 метрів. Аналітики ISW зазначають, що кілька російських військових блогерів повідомили, що українські сили висадили сім катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб. На східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Табори та прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

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Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ тримають оборону та продовжують просуватись на двох напрямках. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про те, що впродовж російські окупанти завдали чотири ракетних та 53 авіаційних ударів.

ЗСУ мають прогрес на фронті, але контрнаступ "повільний і важкий". На фронті ведуться активні бойові дії, ЗСУ безумовно намагаються просунутися вперед, наголосив Джон Кірбі.

Сирський повідомив, що окупанти потужно штурмують оборону ЗСУ і хочуть прорватись до Куп’янська. Російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп’янський напрямок.

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