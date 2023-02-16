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Окупанти випустили по Україні 32 ракети, 16 з них знищили сили ППО

16 лютого 2023, 08:40
Масований ракетний удар по Україні російські окупанти влаштували в ніч на 16 лютого. Повітряна тривога тривала дві години.
Ракета Калібр
Українські військові збили 16 з 32 ракет ворога / Фото з відкритих джерел

Вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Противник випустив 32 крилаті ракети повітряного і морського базування, 16 ракет були збиті силами ППО України.

Як повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 з шести дальніх бомбардувальників Ту-22 в районі Курська і дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, вразивши об'єкти критичної інфраструктури. Зараз на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти випустили по Україні 32 ракети, 16 з них знищили сили ППО
t.me/kpszsu/2322

Ракетний удар по Україні прокоментував і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет (...) Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети", - написав він у Telegram.

Окупанти випустили по Україні 32 ракети, 16 з них знищили сили ППО

Масований ракетний удар по Україні 16 лютого

Вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. У низці міст України було чутно вибухи. Офіційно відомо, що у Львівській області є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Повітряна тривога тривала близько двох годин - з 02:35 до 4:40 години ранку.

Вибухи прогриміли в Запоріжжі, Кременчуці, Дніпрі та інших містах.

У Дніпропетровській області ППО збило 5 ракет. Про це повідомив голова облради Лукашук. За його словами, ще одну ракету ліквідували в Запорізькій області. Одна - розірвалася у повітрі.

На півдні захисники збили 8 ракет. З них 6 – над Миколаївською областю, 2 – над Херсонською.

Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, повідомляє ОВА. Обійшлося без жертв.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував нічну ракетну атаку росіян.

"Вночі запускали БПЛА і ракети. На жаль, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралося з більшістю ворожих ракет і БПЛА", - написав він.

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