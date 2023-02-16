Контрнаступ ЗСУ почнеться набагато раніше, ніж очікувалося - Арестович

Зараз на Заході вже ні в кого немає сумнівів, що Україна після війни з Росією стане членом НАТО, заявив Олексій Арестович.

Олексій Арестович, українські військові, ЗСУ / УНІАН, 95-та окрема десантно-штурмова бригада

Контрнаступ ЗСУ розпочнеться раніше, ніж очікувалось, а після закінчення війни Україна вступить до НАТО.

Такою думкою в розмові з російським опозиціонером Марком Фейгіним поділився військовий оглядач і колишній радник ОП Олексій Арестович.

"Всі дуже часто говорять про контрнаступ навесні. Очевидно, що воно станеться, але набагато раніше. Я нічого не знаю про терміни настання, але дуже багато зараз про це говорять. А де і коли відбудеться контрнаступ - вирішить Генштаб", - сказав Олексій Арестович.

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Також він зазначив, що зараз на Заході вже ні в кого немає сумнівів, що Україна після війни з Росією стане членом НАТО.

"Особисто вітаю Володимира Володимировича і його оточення з цим. Вони починали війну, щоб Україна ніколи не вступила в Альянс, але отримали все навпаки", - заявив Арестович.

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році

Україна не піде ні на які компроміси з російськими вбивцями, раніше заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Війна між Україною та Росією не передбачає жодної альтернативи, крім перемоги однієї зі сторін, написав він у Twitter.

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