Ракетний удар по селу Гроза: в ООН назвали винуватця теракту

Моніторингова місія ООН підтвердила, що країна-агресорка Росія навмисно завдала ракетного удару по селі Гроза Харківської області, адже поряд із місцем "прильоту" не було жодних ознак присутності українських військових. Про це йдеться у звіті Організації.
Як зазначається у документі, 5 жовтня внаслідок ракетного удару по цивільному закладу у селі Гроза загинуло 59 людей, які були присутні на поминках. Жертвами були цивільні особи – 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик. Усі вони були на поминках місцевого жителя, який був військовослужбовцем ЗСУ. Вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.
У звіті детально описано руйнівні наслідки ракетного удару по Грозі: 15 сімей втратили двох або більше членів родини.
Також у звіті йдеться, що "російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що ціль була військовим об'єктом, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об'єкти".
Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права, наголошують в ООН.
Ракетний удар окупантів по кафе у Грозі
5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.
Тіла загиблих в селі Гроза були понівечені і розірвані. Окупанти вбили 55 людей, з яких одну дитину. У тому числі була вбита вся сім'я перепохованого військового, який на початку повномасштабного вторгнення був похований у Дніпрі. У селі Гроза на Харківщині загинули дружина, невістка і син військового, на честь якого влаштували поминальний обід.
Після цього повідомлялося, що в Грозі риють могили і готуються до масових поховань. На місцевому кладовищі розчищають хащі і риють нові могили. Через цей удар у багатьох родинах є по 2-5 загиблих.
СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті своїх односельчан. Чоловіки після звільнення села від окупантів втекли до Росії разом із загарбниками, забравши з собою свої сім’ї. Перебуваючи в РФ, вони випитали у жителів села, коли будуть поминки за військовим, і навели ракету.
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