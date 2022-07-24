Окупанти поспіхом латають дірки: HIMARS вдарили по ще одному мосту на Херсонщині

Мостовий перехід через Каховську ГЕС піддався атаці, в результаті чого проїзд по ньому ускладнений.
В результаті удару по інфраструктурі захопленої рашистами частини Херсонської області пошкоджено лінії постачання окупантів РФ.
Мостовий перехід через Дніпро через Каховську ГЕС піддався атаці, в результаті чого проїзд по ньому ускладнений. Про це повідомляє ТСН.
У повідомленні йдеться про те, що удари були нанесені з РСЗВ HIMARS.
Звернемо увагу, що на фото видно хірургічну точність удару по мостовому переходу. При цьому окупанти в поспіху організували відновлювальні роботи ведуться на Каховській ГЕС — в 70 км від Херсона.
На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.
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