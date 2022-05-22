Окупанти в Бучі спалили живцем трьох жінок і дитину

Окупанти вбили маму з донькою / Дзеркало тижня

З кожним днем з'являються нові моторошні подробиці військових злочинів російських окупантів в Бучі Київської області.

Як повідомило видання Дзеркало тижня, окупанти живцем спалили трьох жінок.

Це сталося на початку березня: окупанти розстріляли машину з ручного протитанкового гранатомета - в цей момент в ній знаходилися три жінки.

Жанна Каменєва і Марія Ільчук, а також 14-річна Аня з мамою Тамілою Міщенко згоріли живцем в машині.

Загибла Аня Міщенко навчалася у восьмому класі Бучанської школи № 5. Вона вивчала три іноземні мови-англійську, французьку та іспанську. За життя Аня займалася малюванням-її 29-річний брат, Євген, розповів, що вона хотіла надалі свою діяльність пов'язати з творчістю.

За словами брата, про загибель сестри він дізнався через місяць. Він сподівався на те, що його рідні залишилися живі.

"Ми виїхали з Бучі останнім дозволеним зеленим коридором на автобусі 15 березня. Тоді Буча була вже в повній окупації, але нам з бабусею вдалося виїхати", - каже Євген.

Зараз він повернувся разом з бабусею в Бучу, але літня жінка постійно запитує, де її дочка і внучка.

"Я говорив з пастором церкви, куди ходить бабуся, і ми зараз разом з ним думаємо, як бабусі це сказати", - сказав брат загиблої.

Окупантів зняли в Бучі

Напередодні газета The New York Times опублікувала матеріал, в якому розповіла про вбивстві російськими окупантами восьми жителів Бучі.

Так, статтю NYT супроводжують кадри з камери відеоспостереження, яка була встановлена через дорогу від місця вбивства мирних жителів Бучі.

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