Ґвалтували та вбивали у Бучі: журналісти встановили особу російського окупанта

Окупанти / важливі історії

Журналісти-розслідувачі змогли встановити особу одного з окупантів-вбивць, які ґвалтували і знущалися над мирними жителями в Бучі.

Журналісти проекту Важливі історії повідомили, що за даними розслідувачів, з великою часткою ймовірності один з них – це 37-річний Чингіз Атантаєв (на фото праворуч).

Стверджується, що саме він був на кадрах в Бучі, які опублікували журналісти The New York Times.

У розслідуванні йдеться, що на особу окупанта вказують сервіси розпізнавання осіб і зібрані журналістами деталі його біографії.

Що відомо про окупанта

Атантаєв народився в російському Магадані, проте багато років живе в Пскові. Там же дислоковані 104 і 234 десантно-штурмові полки (в/ч 32515 і в/ч 74268 відповідно), які, за даними The New York Times, звірствували в Бучі.

У соцмережах окупант підписаний на численні групи, пов'язані з армією, зброєю і бойовими єдиноборствами.

При цьому в 2017 році він подавав до псковського суду позов до Міноборони "про визнання неповнолітньої дочки його дружини членом сім'ї військовослужбовця". Таким чином він хотів домогтися кращих житлових умов.

На свою сторінку в забороненому в Україні ВКонтакте Атантаєв останній раз заходив 12 квітня. Журналісти подзвонили його дружині Тетяні Чеснак, проте та відмовилася пов'язати їх безпосередньо з Атантаєвим. Також Чеснак не захотіла відповідати на запитання журналістів про її чоловіка. При цьому дружина окупанта заявила, що статтю в The New York Times вважає "однозначно фейком".

"Самі подивіться, солдати там гладко поголені. Ви як думаєте, вони там в такому вигляді ходили чи що? Тому де вони взяли фотографії ці взагалі незрозуміло", - заявила дружина окупанта.

Окупантів зняли в Бучі

Напередодні газета The New York Times опублікувала матеріал, в якому розповіла про вбивство російськими окупантами восьми жителів Бучі.

Так, статтю NYT супроводжують кадри з камери відеоспостереження, яка була встановлена через дорогу від місця вбивства мирних жителів Бучі.

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