Окупанти поступаються: на півдні України йдуть запеклі бої

Наталія Гуменюк / Оперативне командування Південь / Facebook

На півдні України тривають запеклі бої, ворог таки поступається, і українські захисники поступово закріплюють території за собою.

"Бої йдуть запеклі. У нас досить жарко. Вогонь йде і з одного боку, і з іншого, але ворог все-таки поступається. Поступово території ми закріплюємо за собою. Це його напружує, відповідно, обстрілів стає то менше, то більше, залежно від того, яку кількість боєкомплекту ми вразили. Якщо два-три склади боєзапасу вже злетіли в повітря, то стріляти їм нічим, і вони чекають, поки налаштується якась чергова поромна або понтонна переправа, по якій підтягнеться резерв",- сказала в ефірі телемарфону Єдиних новин керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Глава пресцентру додала, що за минулу добу ЗСУ на південному напрямку вразили і пункти управління, і командні пункти, і райони зосередження техніки і живої сили. В даний час, за її словами, ці дані уточнюються.

"Мобілізація їм потрібна для того, щоб хоч якусь діяльність продемонструвати, зокрема, і військово-політичному керівництву країни-агресора, тому що вони не бачать взагалі про себе турботи, вони не бачать для себе логістики, вони не бачать, що вони там комусь потрібні - я говорю про підрозділи, які зараз знаходяться на передовій на півдні з того боку... мобілізація і референдум - це просто чергова маніпуляція, якими вони зображують свою діяльність, більш нічого", – говорить вона.

Ситуація в Херсонській області

Українські війська за минулі 2 тижні контрнаступу в Херсонській області звільнили близько 500 квадратних кілометрів території регіону. Деокуповано 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України після успішного контрнаступу на Харківщині візьме паузу. Війська готуватимуть нові резерви для проведення запланованих операцій. Водночас з'являється можливість завершити свою операцію на Херсонщині.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Херсонська область звільняється повільно через високу щільність військ РФ в регіоні. Темпи подальшого просування будуть залежати від швидкості знищення ворожого угруповання і обсягів зброї, що поставляється заходом.

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