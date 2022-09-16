Удари по мосту і переправах РФ: на півдні ЗСУ "покришили" окупантів і відрізали шляхи відступу

ЗСУ вдарили по окупантам на Херсонщині / Фото з відкритих джерел, УНІАН

За минулу добу четверга українські військові знищили 71 людину особового складу агресора та 27 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebook.

Українська авіація завдала 9 ударів, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження ворожої живої сили, озброєння і техніки, складу боєприпасів у Бериславському районі, по Каховському мосту, а також по п'яти понтонних переправах поблизу Дар'ївки.

Видео дня

Протягом бойового дня окупанти завдали 3 авіаційних удари по позиціях українських військ та 4 ракетних – по мирних населених пунктах.

Втрати ворога:

7️1 окупант;

2️7️ одиниць озброєння і техніки;

5️ ⃣ танків;

1️4️ одиниць авто-бронетехніки;

реактивна система залпового вогню "Град";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-з";

самохідна артустановка "Гвоздика";

зенітна самохідна установка "Шилка";

2️ гаубиці "Мста-Б";

2️ 120-ти мм міномета.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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