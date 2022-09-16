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ЗСУ вибивають війська РФ з півдня України, на Херсонщині йдуть важкі бої

16 вересня 2022, 14:36

Вибиті з першого рубежу війська Росії чіпляються за другу і третю лінію оборони, зазначила Наталія Гуменюк.

Херсонська область, ВСУ
ЗСУ не розкривають результати боїв з військами Росії / Фото УНІАН

Сили оборони України працюють над тим, щоб вибити війська РФ з усіх їхніх рубежів на південному фронті. Вони чіпляються за другу і третю лінії оборони. У Херсонській області йдуть важкі бої, але їх результати розкриватися не будуть. Противник в розгубленості через знищену логістику і командні пункти. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що на Херсонщині йдуть серйозні бої. Ворог досить сильний і чинить опір.

"Насправді ми ведемо досить важкі бої, досить суттєві ворожі сили нам протидіють. Ворог продовжує використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки немає сил і мотивації вирушати у відкрите протистояння", - зазначила Гуменюк.

За її словами, ЗСУ працюють над тим, щоб вибити окупантів з усіх їхніх рубежів. Вони чіпляються за другу і третю лінії оборони.

"Вони тримаються на відстані і за ті залізобетонні конструкції, які облаштували на рубежах оборони. Вибиті з першого рубежу оборони, вони чіпляються за другий і третій, там, де міцніше і безпечніше. Але ми робимо все, щоб вони і там не зачепилися", - вважає представник ОК Південь.

Також вона закликала всіх не поширювати неперевірену, передчасну інформацію про деокупацію територій або обстріли будь-яких об'єктів.

"Така інформація в умовах гібридної війни надзвичайно шкодить і ворог не спить, чує, все бачить і відстежує... на інформаційному фронті продовжує обробляти навіть те населення, яке ще перебуває під окупацією... ми хочемо підготувати максимальний плацдарм для нашої радості, те, що ми робимо, любить тишу", - вказала Гуменюк.

Крім того, представниця ЗСУ сказала, що окупанти деморалізовані. Росіяни намагаються проводити ротацію, осіб з поганим бойовим духом відправляють в тил на обробку, після чого повертають на передову.

У ворога складна ситуація з логістикою, а їх командні пункти розтрощили українські війська.

"Вони не можуть постачати на передову засоби захисту, зброю і підвозити боєприпаси через пошкоджену логістику. У них немає певної кількості командирів, оскільки вражені пункти управління. Вражено офіцерський склад. Ми намагаємося використати період їхньої такої певної розгубленості, щоб втілити свої плани", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація у Херсонській області

Українські війська за минулі 2 тижні контрнаступу у Херсонській області звільнили близько 500 квадратних кілометрів території регіону. Деокуповано 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України після успішного контрнаступу на Харківщині візьме паузу. Війська готуватимуть нові резерви для проведення запланованих операцій. Водночас з'являється можливість завершити свою операцію на Херсонщині.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Херсонська область звільняється повільно через високу щільність військ РФ в регіоні. Темпи подальшого просування залежатимуть від швидкості знищення ворожого угруповання і обсягів зброї, що поставляється Заходом.

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