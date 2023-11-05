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Окупанти знищили всю сім’ю: загинув військовий, дружину і доньку якого вбила ракета РФ

Альона Вороніна
5 листопада 2023, 15:59
Юрій пішов на фронт після того, як його дружину Валерію і 3-місячну доньку Кіру вбила ракета окупантів. Внаслідок удару загарбників по військових Юрій загинув.
Погиб военный Юрий Глодан
Загинув військовий Юрій Глодан, сім'ю якого вбила ракета РФ/ соцмережі Юрій Глодан, Instagram underwonderwow

Внаслідок удару російських загарбників по українських бійцях у Запорізькій області 3 листопада загинув військовий Юрій Глодан, чию сім’ю раніше вбила російська ракета в Одесі.

Про загибель воїна повідомив у Facebook підприємець Олександр Яковенко. Він нагадав трагічну історію сім’ї загиблого бійця, після якої той вирушив на фронт.

"Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю. Юра – чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проекті Make My Cake, Одесса, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської – цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований", – розповів Олександр про трагічний день загибелі сім’ї Юрія.

відео дня

У той день, 23 квітня 2022 року, російська ракета влучила у житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Ворожа атака обірвала життя дружини Юрія Валерії, їхньої 3-місячної доньки Кіри та бабусі Людмили – мами Валерії. Після втрати сім’ї Юрій пішов на фронт.

"Він поступив, як гідний чоловік української нації – пішов в ЗСУ, спочатку АЗОВ, потім 3-тя Штурмова. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла пам’ять, людина з великим серцем. Центр Європи. 21 століття. Історія української сім’ї", – написав Олександр Яковенко.

Погиб военный Юрий Глодан, семью которого убила ракета РФ
Юрій Глодан з дружиною Валерією. Її життя обірвала ракета РФ 23 квітня 2022 року/ Instagram underwonderwow
Погиб военный Юрий Глодан, семью которого убила ракета РФ
Юрій Глодан з донькою Кірою, яка загинула разом з мамою і бабусею під час ракетного удару РФ/ Instagram underwonderwow

Ракетний удар окупантів по українських військових на Запоріжжі

Нагадаємо, 3 листопада на Запоріжжі РФ вдарила по скупченню бійців ЗСУ, було багато загиблих і поранених. В Запорізькій області окупанти РФ завдали удару по захисниках України, які зібралися на нагородження на честь Дня артилерії. Попередньо може йтися про понад 20 загиблих.

У ЗСУ підтвердили удар по військових 128 бригади. Окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що наразі триває з’ясування обставин. Міністр оборони України Рустем Умєров також відреагував на трагедію. Він доручив провести перевірку за фактом трагедії.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що на Запоріжжі від ракетного удару загинув один з найкращих артилеристів ЗСУ. Дмитро Мілютін добровольцем брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт воювати.

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війна в Україні Запорізька область вторгнення Росії ракетний удар
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