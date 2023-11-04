На Запоріжжі РФ вдарила по скупченню бійців ЗСУ, багато загиблих і поранених – ЗМІ

Побічно інформацію про трагедію на Запоріжжі підтвердив голова Закарпатської області Віктор Микита.

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На Запоріжжі загинули бійці ЗСУ / Колаж: Главред, Фото : vv.gov.ua, Facebook

В Запорізькій області окупанти РФ завдали удару по захисниках України, які зібралися на нагородження на честь Дня артилерії.

Попередньо мова може йти про понад 20 загиблих, повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в МВС.

Як повідомляють у соцмережах бійці ЗСУ, у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія. За його словами, один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади в прифронтовому селі. Військовий додав, що загинуло "дуже багато" захисників і цивільного населення.

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"03.11.2023 року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області в результаті попадання ракети в місце, де власне відбувалося нагородження - загинуло попередньо більше 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області", - уточнює джерело видання.

Побічно інформацію про трагедію на Запоріжжі підтвердив голова Закарпатської області Віктор Микита.

"Прошу всіх земляків, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні кілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо.... Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", - написав він у соцмережі.

/ Facebook В. Микити

Раніше повідомлялося про те, що окупаційні війська агресора Росії готуються перекидати нові резерви на Запорізькій напрямок. Про це розповів мелітопольський градоначальник Іван Федоров. Війська РФ створили на Азовському узбережжі велику кількість тренувальних баз. Там вони готують окупантів, щоб потім їх перекинути на запорізький напрямок.

У ніч на 20 жовтня вибухи гриміли на військовій базі росіян у Мелітополі. Вони прогриміли в межах Авіамістечка, де розташувалися окупанти.

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