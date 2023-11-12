4 області під загрозою: експерт сказав, як РФ може змінити тактику ракетних ударів

В окупантів недостатньо ракет з великою дальністю польоту, а "Іскандерами" далеко вдарити не вийде. Тому РФ може зосередитися на ударах по кількох областях.

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РФ може змінити тактику і бити по 4 областях/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Країна-агресорка Росія може змінити тактику ракетних ударів по Україні. Окупанти можуть намагатися знищити енергетичні об'єкти в якійсь одній, двох чи трьох областях. Найбільша загроза буде для прифронтових регіонів – Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю OBOZ.UA. Він пригадав, як окупанти атакували Україну восени і взимку 2022 року, намагаючись спричинити блекаут.

"Україна більша за масштабом країна, аніж Ізраїль, тому 800 ракет – це не так вже багато. Ми пам’ятаємо, як у жовтні минулого року вони випускали по 100-120 ракет за один раз. Тобто 800 ракет – це фактично вісім масштабних пусків. Водночас змінився асортимент ракет. Більшість з них – це "Іскандери". Вони не можуть вражати цілі на великій дальності. Наприклад, вони не можуть дотягнутися до західних чи центральних регіонів. Їхня дальність досить обмежена", – зазначив військовий експерт.

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Згідно з припущеннями Жирохова, у Росії є небагато ракет повітряного базування з дальністю польоту 2,5-3 тисячі кілометрів.

Експерт зазначив, що минулого року РФ атакувала одночасно усі області України, намагаючись влаштувати масштабний блекаут, але окупантам це так і не вдалося. Тому цього року загарбники можуть зосередитися на тому, щоб атакувати окремі області.

"Тому я вважаю, що вони зосередяться на вибиванні енергетичної інфраструктури в якійсь одній, двох або трьох областях. Тому що цього запасу ракет для масштабних нальотів явно недостатньо. І такий підхід, на жаль, може бути ефективним", – зазначив військовий експерт.

Хто такий Михайло Жирохов Михайло Жирохов – (нар. 19 листопада 1974 року, Комсомольське, Донецька область) – український історик та журналіст. Є автором близько 300 друкованих праць в періодичних виданнях України, Росії, Чехії, Сербії та інших країн, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці в суботу, 11 листопада, у Києві прогриміли потужні вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що працювали сили ППО. Після цього стало відомо, що у ніч на суботу РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Тривога почалася близько 19:00 10 листопада і тривала до 03:00 11 листопада. Ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.

У КМВА повідомили, що РФ намагалася вдарити по Києву "Іскандером". До столиці російська ракета не долетіла – сили і засоби ППО знищили її на підльоті до столиці. У Повітряних силах уточнили, що Patriot збив російську балістичну ракету. За словами командувача Повітряними силами Миколи Олещука, з'ясовується тип ракети, яку окупанти випустили у напрямку столиці України. Це могла бути балістична ракета "Іскандер-М" або керована зенітна С-400.

Також у ніч на неділю, 12 листопада, РФ вдарила ракетами по Україні. Загарбники запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Вдалося збити одну ракету, інші дві влучили по відкритій території.

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