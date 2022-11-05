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Окупанти рахують втрати: ЗСУ вдарили по переправі біля Антонівського мосту та колоні РФ

5 листопада 2022, 18:28

Підрозділами ЗСУ на Південному напрямку виконано понад 70 вогневих завдань.

Антонівський міст
По окупантах на Антонівському мосту завдано нового удару / скріншот

В Херсонської області біля Антонівського мосту ЗСУ знищили ворожий буксир, повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

За його словами, протягом ночі українські ракетники і артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, його логістичним центрам, районам зосередження живої сили і техніки, повідомив він в Facebook.

"Виконано понад 70 вогневих завдань. Внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, знищено буксир. Ще два плавучих засоби отримали пошкодження і потребують ремонту", - сказав Назаров.

Він додав, що підтверджено ураження колони окупантів, яка очікувала переправи в районі населеного пункту Ольгівка.

Крім того, неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника. Решта втрат ворога дорозвідуються.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини:

Херсонська область війна Росії та України Антонівський міст
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