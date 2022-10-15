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Нинішня війна не остання: військовий експерт спрогнозував поведінку РФ у майбутньому

15 жовтня 2022, 01:35

Як каже військовий оглядач Олександр Коваленко, українцям (і людям, і владі) не можна відкидати можливість російських реваншистських настроїв.

ВСУ, Росія
Військовий експерт спрогнозував поведінку РФ у майбутньому/ колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Нинішня російсько-українська війна навряд чи буде останньою. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.

"Я більш ніж упевнений, що це не остання війна з Росією. Коли ми здобудемо перемогу? Звичайно, це дуже складне питання. Робити прогнози - це взагалі дуже невдячна справа. Але я можу сказати ось так - в 2023 році ми будемо повертати тимчасово окупований півострів Крим. Це факт. Які саме частини материкової України будуть на той час звільнені, ми побачимо. Але Крим - це перспектива 2023 року. А те, що з Росією ми будемо завжди воювати – така наша доля. Ми бачимо - тисяча років, як облаштовувалися стосунки з цим сусідом. І не було жодного століття спокійного. Постійно щось траплялося",- сказав експерт

Коваленко зазначив, що важко прогнозувати на найближче покоління повторення агресії РФ, але і відкидати можливість російських реваншистських настроїв не можна. Більш-менш надійну страховку від них може дати тільки постійне вдосконалення ЗСУ.

"Найближчим часом вона не буде здійснювати якісь дуже масштабні провокації, які можуть призвести до нової війни. Але через 10, 20, 30 років ми не розуміємо, що буде зі світом. Що буде з Північноатлантичним альянсом через 40 років. Але ми розуміємо, що Росія буде присутня весь цей час. Тому Україні потрібно робити ставку на свої Збройні сили, їх поліпшення. Кожен раз і щороку. Щоб вони відповідали сучасним вимогам ведення війни. Щоб завжди ми були попереду цього не зовсім адекватного сусіда. Це буде можливість значно зменшити ймовірність повторення повномасштабної війни. Вони повинні нас боятися " - підсумував він.

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Розпад Росії

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив - після усунення або смерті диктатора Путіна Москва припинить вести війну проти України. Однак жага реваншу ще залишиться на якийсь час.

Пізніше російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман розповів Главреду - РФ очікує розпад з парадом суверенітетів вже через 5 років.

За словами експерта, ситуація з оголошенням Путіним мобілізації може призвести до відділення ряду республік зі складу РФ. Ейдман каже, що в багатьох республіках РФ є дуже потужний, але задавлений національний рух.

Як вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, розпад Росії в результаті розколу в Кремлі, внутрішніх протиріч або зовнішнього тиску - абсолютно реальний сценарій.

ЗСУ Олександр Коваленко війна Росії та України
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