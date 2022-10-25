Навіщо вороги оголосили в Херсоні евакуацію жителів: пояснення експерта / 93-тя ОМБр Холодний Яр, суспільне

Російські вороги оголосили евакуацію городян у Херсоні - для того, щоб використовувати тих як "живий щит" під час контрнаступу ЗСУ. Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, Україна зосередила достатньо військ і буде намагатися звільнити Херсонську область. І тому-то росіяни працюють у своїй звичайній манері - все грабують і все вивозять.

"Евакуація населення - грабіж. І знаєте чому? Тому що я спеціально переглядав, вивчаючи колаборантські ресурси, там було сказано, що Уряд Росії готовий забезпечити житлом на території РФ. А це і є грабіж України, тому що люди, які поведуться на цю пропозицію, вже не зможуть повернутися додому. Їх заженуть туди, як у нас кажуть, де "Макар телят не пасе", для того щоб поповнити ресурс депресивних регіонів. Ніхто не запропонує їм квартиру в Москві або Санкт-Петербурзі, ні в якому разі. Це тотальний грабіж. Систематичний, феноменальний, відточений грабіж всього і вся. Все що можна вкрасти, все що можна тягнути, в тому числі і людський потенціал", ‒ говорить експерт.

При цьому Грабський вказав ‒ окупанти мають намір використовувати евакуацію мирних жителів для того, щоб вивезти власну військову техніку.

"З військової точки зору вони вже прекрасно знають, як ми будемо діяти. Якщо вони почнуть евакуювати місцевих жителів, а між автомобілями або автобусами з людьми вони будуть ставити вантажівки з військовими або переміщати колони пішим порядком - ми не будемо по них стріляти. Тобто це черговий військовий злочин - використання мирних жителів в якості живого щита. Немає жодного військового злочину, який російськими військами не скоїли на території України. При "евакуації" населення кожен грубо кажучи російський солдат може прикритися як мінімум двома іншими мирними жителями, і ми по них стріляти не будемо. Ось у чому проблема. Тому вони діють не хаотично, вони діють абсолютно усвідомлено, вони діють чітко, цинічно, злочинно", ‒ підсумував експерт.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини: