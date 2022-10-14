Кілька факторів допомогли ЗСУ: військовий експерт пояснив успіх контрнаступу українців

Військовий експерт пояснив успіх контрнаступу українців / Колаж Фото УНІАН

Операція контрнаступу ЗСУ у Харківській області ймовірно, увійде, до підручників з військової історії. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий експерт проєкту Defense Express Валерій Рябих.

"Західні військові експерти підкреслюють, що ця операція може увійти в підручники з військової історії. Після Другої світової війни важко згадати настільки масштабні військові операції. Її розбиратимуть і вивчатимуть як приклад сучасного оперативного мистецтва. Адже ми весь час попереджали ворога про те, що будемо наступати на правому березі Дніпра, і тоді він опиниться в скрутному становищі. Звичайно, ми не брехали, але і не говорилося про те, що можемо вдарити в іншому місці [...]. Нарешті оборона посипалася. І ми побачили панічну втечу росіян. Наші командири майстерно провели операцію. А противник відверто проспав наступ на Харківщині", ‒ каже фахівець.

Більше того, Рябих взагалі вважає, що після початку контрнаступу ЗСУ в Харківській області в україно-російській війні стартував стратегічний перелом.

"Можна сказати, що стратегічний перелом настав з початком Харківської операції. Спочатку було просування ворога, потім ми відбили атаку, влітку відбулася стабілізація лінії фронту, а у вересні рух пішов у зворотному напрямку", ‒ говорить експерт.

Як вважає Рябих, відразу кілька факторів допомогли ЗСУ досягти успіху на Харківщині.

"Зокрема, перелом пов'язаний кількома факторами: створення максимальної технологічної переваги ЗСУ на полі бою за допомогою західних партнерів; досягнення переваги в підготовці наших воїнів у майстерності застосування сучасних засобів, що забезпечують технологічну перевагу; мотивація українських військовослужбовців щодо звільнення нашої території", ‒ говорить він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Пізніше колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк говорив - незважаючи на те, що країна-агресор, Росія, випустила по Україні в цілому 84 ракети за одну добу 10 жовтня, у окупантів все ж поступово закінчуються такі боєприпаси.

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