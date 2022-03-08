Росія атакує українські міста найпотужнішими бомбами вільного падіння

Війна в Україні / Reuters

Російська авіація використовує некеровані авіаційні бомби для бомбардування українських міст.

За даними української розвідки, 5 березня над територією України був збитий ворожий літак СУ-34, який бомбив житлові квартали міста Чернігова. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман загинув, а льотчика взяли в полон.

Це Олександр Красноярцев, льотчик 1-го класу, начальник повітряної, вогневої і тактичної підготовки 2 змішаного авіаполку 21 змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ – аеродром Шагол в Челябінську.

Він дав свідчення, що російським командуванням віддаються накази про бомбові удари по об'єктах мирної інфраструктури і житловим кварталам міст. При цьому використовується не високоточна зброя, як стверджують військові начальники і пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500.

Це призводить до сильних втрат серед мирного населення і руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури. І такі бомбардування - черговий доказ злочинів проти людяності.

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Ракетні обстріли Харкова

28 лютого Харків піддався масованому удару Градами.

О 8 годині ранку 1 березня російські загарбники накрили Харків масованими ракетними ударами. Одна з ракет прилетіла на площу Свободи в центрі міста і потрапила в будівлю Харківської облдержадміністрації. В результаті атак загинули семеро людей, ще 24-постраждали.

Також російські військові всю ніч обстрілювали житлові квартали і негромадянські об'єкти в області. Ворожі літаки СУ-25 бомбили позиції Чугуєва (Башкирівка та аеродром), 5-ту ТЕЦ в облцентрі, танківське училище на Полтавському шляху та гуртожиток на вулиці Клочківській. В результаті обстрілів є загиблі і поранені.

Вранці 2 березня в Харкові пролунав новий потужний вибух. Військові РФ завдали ракетного удару по обласному управлінню поліції. Будівля була майже повністю знищена.

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