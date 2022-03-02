Атака на Харків: Росія застосувала фугасні бомби

Харків піддався масованим обстрілам / Фото Reuters

При обстрілі мирних українських міст Росія почала застосовувати фугасні авіаційні бомби. Одну з ФАБ-500 окупанти скинули на Харків - вона впала біля житлового мікрорайону Харкова.

Фотодоказ видання Obozrevatel отримало від українських військових. Після удару на місці залишилася гігантська воронка розміром в людський зріст.

Росія застосувала фугасну бомбу при атаці на Харків

Фугасних бомб багато на озброєнні ЗС РФ.

Довідка: ФАБ - 500-п'ятисоткілограмова авіаційна бомба загального призначення радянської розробки з фугасною боєголовкою, яка в основному використовується ВПС Росії та країн-замовників.

За даними Рособоронекспорту, ФАБ-500 є "потужною авіабомбою для гарантованого ураження наземних цілей".

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"Призначена і ефективна для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, легкоброньованої техніки, живої сили, військово-польових споруд", – йдеться на сайті російського відомства.

Ракетні обстріли Харкова

28 лютого Харків піддався масованому удару Градами.

О 8 годині ранку 1 березня російські загарбники накрили Харків масованими ракетними ударами. Одна з ракет прилетіла на площу Свободи в центрі міста і потрапила в будівлю Харківської облдержадміністрації. Внаслідок атак загинули семеро людей, ще 24 - постраждали.

Також російські військові всю ніч обстрілювали житлові квартали і негромадянські об'єкти в області. Ворожі літаки СУ-25 бомбили позиції Чугуєва (Башкирівка та аеродром), 5-ту ТЕЦ в облцентрі, танківське училище на Полтавському шляху та гуртожиток на вулиці Клочківській. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Вранці 2 березня в Харкові пролунав новий потужний вибух. Військові РФ завдали ракетного удару по обласному управлінню поліції. Будівля була майже повністю знищена.

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