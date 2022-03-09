В результаті бомбардування РФ в Сумах загинув чемпіон з самбо разом зі своєю сім'єю

/ Фейсбук Є. Леоненко

У Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Про це в Facebook повідомив випускник факультету фізичної культури і спорту СумДПУ ім. А. С. Макаренко, тренер Євген Леоненко.

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення, в м.Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р. н., неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо", – написав тренер.

При цьому він підкреслив, що разом з чемпіоном загинула вся його сім'я.

"Наш вихованець... Наш спортсмен... разом з ним загинули тато, мати, бабуся і два молодших брата Єгор і Кирило", – уточнив Леоненко, зазначивши, що це "велике горе для сім'ї самбістів, родичів і для нас усіх".

/ Фейсбук Є. Леоненко

Нагадаємо, в ніч на 8 березня російські загарбники здійснили авіаналіт на Сумщину. Після 23 години 7 березня ворожі літаки скинули авіабомби на Суми та Сумський район.