"Окупанти з ланцюга зірвалися": ЗСУ влаштували Курську дугу, знищивши танки РФ разом з екіпажами

Знищена бронетехніка РФ / Фото УНІАН

За два дні боїв на сході України було знищено більше однієї танкової роти російських окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як наголошується в повідомленні в Facebook, надзвичайно результативним у плані знищення ворожої бронетехніки був вчорашній день для військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

"В результаті стрілецького бою, відбиваючи масований наступ противника на східному напрямку, військові бригади разом з приданими підрозділами знищили 12 російських танків! А враховуючи те, що 6 липня хлопці з левом на шевроні спалили танк загарбників, виходить, що за два дні боїв вони знищили більше однієї танкової роти! Роту - за два дні боїв", - сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що вчорашній бій був "важкий, потужний, драматичний".

"Московські окупанти з самого ранку як з ланцюга зірвалися. Вирішивши пограти в "Курську Дугу-2", рушили на позиції ЗСУ танками, намагаючись вогнем і бронею проломити нашу оборону. І на будь-яку силу знайдеться інша сила. Десантники, прорахувавши дії ворога, зуміли належним чином підготуватися до зустрічі з танковою армадою. І влаштували "гарячий " прийом", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що перші два російські танки були знищені на початку наступу із засідки, а наступна група танків була спалена за допомогою РПГ, NLAW, і Джавеліна, ще два – підбила артилерія.

"Але ворог наполегливо намагався лізти далі, плануючи захопити плацдарм і закріпитися. Щоб не допустити цього, 80-та бригада у взаємодії з іншими десантно-штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією продовжувала завдавати ворогу вогневого ураження. Така тактична взаємодія дала розкішний результат", - повідомляє Генштаб.

Також зазначається, що десантники разом із побратимами ліквідували 12 танків, 5 БТРів та одну вантажівку окупантів.

"Зазнавши таких втрат, ворог " підібгав хвіст" і відступив", - поінформували в Генштабі.

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