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Окупанти РФ накрили Зміїний фосфорними бомбами

1 липня 2022, 21:27

Керівництво збройних сил Росії не дотримується навіть своїх заяв, підкреслив Валерій Залужний.

Зміїний
По зміїному РФ завдала бомбового удару / usm.media

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний повідомив про удар російськими окупантами по залишеному ними острову Зміїний.

Як підкреслив він у своєму Telegram-каналі, удар РФ по Зміїному був нанесений фосфорними боєприпасами в п'ятницю.

При цьому він опублікував відповідне фото бомбового удару окупантів по Зміїному.

"Керівництво збройних сил Росії не дотримується навіть своїх заяв, які декларують жест доброї волі. Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань". Всім, хто говорить про домовленості з Росією, слід знати ці факти", - написав Залужний.

Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі Зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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