'Ніколи не дивись в бік кордону з Україною': в ОП розповіли про урок для РФ під Харковом

Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу, підкреслив Михайло Подоляк.
Російські окупанти на фронті отримують ідеальний урок історії в режимі реального часу, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Зараз на різних напрямках, включно з Харківським, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу", - написав він у Twitter.
Радник керівника ОП підкреслив, що цей урок повинен закарбуватися у наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу.
"Він складається з одного пункту: ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи...", - підкреслив Подоляк.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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