'Ніколи не дивись в бік кордону з Україною': в ОП розповіли про урок для РФ під Харковом

Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

Російські окупанти на фронті отримують ідеальний урок історії в режимі реального часу, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зараз на різних напрямках, включно з Харківським, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу", - написав він у Twitter.

Радник керівника ОП підкреслив, що цей урок повинен закарбуватися у наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу.

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"Він складається з одного пункту: ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи...", - підкреслив Подоляк.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.



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