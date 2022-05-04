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Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиці

4 травня 2022, 19:26

Що відбувається в Маріуполі і на заводі Азовсталь.

Азовсталь
Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНІАН

У Маріуполі російським окупантам не вдалося захопити територію заводу Азовсталь.

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України, українські захисники продовжують утримувати оборону.

При цьому ворог продовжує наступ і проводить перегрупування.

"Триває блокування і спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" в Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог відновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має", - зазначили в Генштабі.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що достовірної інформації про те, чи прорвалися російські окупанти на територію заводу Азовсталь поки немає.

"По-перше, дуже багато вкидань. По-друге, дуже багато емоцій. Тобто незрозуміло, хто що сказав, а потім підхопили і понесли. Дочекаємося офіційних повідомлень, тому що вони багато разів перевірені. Міноборони дуже детально все перевіряє, щоб не вводити людей в оману", — зазначив Олексій Арестович.

Крім Маріуполя, особливо жорстокі авіаційні удари рашисти наносять протягом доби в районі Авдіївки, Сєвєродонецька, Краматорська та Гуляйполя. Обстріли українських військ тривають по всій лінії зіткнення.

читайте такожКолишній співробітник Азовсталі здав росіянам інформацію про завод і місце українських захисників

Штурм Азовсталі

В обложеному російськими окупантами Маріуполі у середу, 4 травня, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. Про це розповів мер міста Вадим Бойченко.

Як уточнюють джерела Української правди, російські військові другий день штурмують завод Азовсталь

Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який до цього бомбардували і обстрілювали. На Азовсталі йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

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