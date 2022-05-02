4-місячну дитину всією Україною шукали 8 тижнів - хлопчик знайшовся в підземеллях "Азовсталі"

4-місячну дитину всією Україною шукали 8 тижнів / instagram.com/kosadcha/

Телеведуча Катерина Осадча розповіла неймовірну історію пошуків і порятунку 4-місячного малюка.

На своїй сторінці в Instagram вона показала фото хлопчика, якого шукали у в телеграмі каналі "Пошук зниклих" разом з мамою Анею.

До моменту початку пошуку йому було 4 місяці, а 1 травня Святу виповнилося вже 6 місяців і ці 8 тижнів свого маленького життя він провів з мамою в бомбосховищі Азовсталі.

"Ми знали, що вони там, з ними не було зв'язку, і ми молилися, щоб всі вони дочекалися евакуації. Вони вже на шляху до Запоріжжя вони скоро обіймуться з рідними, які шукали, чекали, молилися, благали. Господи, як це може бути, як таке може відбуватися з нами зараз! Нехай ці маленькі очі більше в своєму житті ніколи не побачать таких жахів. Вибачте нам, діти, що ми дорослі не змогли перешкодити цьому горю", - поділилася Осадча.

instagram.com/kosadcha/

Нагадаємо в неділю, 1 травня, з території комбінату Азовсталь в Маріуполі Донецької області почалася евакуація цивільних осіб. як розповів Володимир Зеленський, із заводу Азовсталь було врятовано близько 100 осіб.

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