Російські окупанти почали штурм Азовсталі в Маріуполі

На Азовсталі через бомбардування окупантами виникла пожежа, стовп диму видно з усіх кінців Маріуполя/ Telegram Андрій Цаплієнко

Російські загарбники розпочали штурм заводу Азовсталь у Маріуполі. Про це розповів у своєму Телеграм-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Цю інформацію для журналіста також підтвердив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

"Окупанти розпочали штурм Азовсталі, просто зараз пробують прорватися на територію заводу. Інформацію підтверджує заступник командира полку "Азов", – пише Цаплієнко.

Він зазначає, що додаткової інформації поки що немає. Також журналіст наголосив, що перед штурмом російська авіація кілька годин поспіль бомбила територію заводу. Там виникла масштабна пожежа, і стовп диму від неї зараз видно в усіх районах Маріуполя.

"Захисники Маріуполя, які знаходяться на Азовсталі, закликають Верховного Головнокомандувача втрутитись в ситуацію", – цитує журналіст слова заступник командира полку "Азов", сказані по телефону.

Інформацію про те, що окупанти почали штурмувати Азовсталь, Паламар підтвердив і в коментарі Українській правді.

"Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі", – сказав він.

Ситуація на заводі зараз дуже складна. За словами Паламаря, українські військові, які зараз обороняють Азовсталь, чекають реакції на це керівництва України.

"Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна", – сказав заступник командира полку "Азов".

Нагадаємо, упродовж 1 і 2 травня з території заводу Азовсталь вдалося частково евакуювати цивільних. Після проведення евакуації окупанти знову почали обстрілювати територію заводу, де перебувають захисники України та цивільні.

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