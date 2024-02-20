Окупанти прорвалися в Ласточкине - DeepState

Ворожі війська змогли прорватися в Ласточкине після окупації Авдіївки. На населений пункт вони пішли колоною бронетехніки.

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Окупанти прорвалися в Ласточкіно / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Російські загарбники спробували піти в штурм на позиції 224 ОШБр у складі 6 БМП і 1 танка. До того ж, у штурмі брала участь піхота. Про це повідомили аналітики центру DeepState.

У районі населеного пункту Ласточкине, що одразу за Авдіївкою, Силам оборони України вдалося розгромити ворожу техніку, відбити штурм та нейтралізувати окупантів скидами.

В аналітичному центрі повідомили, що росіяни наступали колоною, піхота якої "розбіглася" від скидів з безпілотників, але була ліквідована.

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"Решта БМП підірвалися або були підбиті. Танк, на жаль, зумів втекти. Перед цими ще була спроба під * * ської розвідки на баггі у складі 8 осіб — всі були ліквідовані також", - повідомили аналітики.

До того ж, у нічний час два російські окупанти пробралися в село, але для них ця "подорож" виявилася сумною - їх знищили захисники України.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, за минулу добу сили оборони України на Бахмутському напрямку знищили та поранили 191 російського окупанта, крім того, українські військові ліквідували 118 одиниць озброєння і техніки противника. Армія РФ продовжує наступ на українські позиції на Лимансько-Куп'янському напрямку, використовуючи всі види озброєння, включаючи артилерію і FPV-дрони.

Також, окупанти на півдні взяли до уваги досвід минулого року, коли Україна збила 5 їхніх літаків, і тепер не так інтенсивно використовують тактичну авіацію. Однак певні дії ворога свідчать про його підготовку до масованого удару.

До того ж, недавні штурмові дії російських окупантів в районі Работино Запорізької області закінчилися провалом. В результаті 42-а мотострілецька дивізія РФ зазнала катастрофічного провалу, а її підрозділи були розгромлені бійцями 65-ї механізованої бригади ЗСУ, йдеться в матеріалі Forbes.

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